Feyenoord en ADO spelen gelijk bij officieus debuut Ruud Brood

Een oefenduel in de Kuip tussen Feyenoord en ADO Den Haag is in een 0-0 gelijkspel geëindigd. Bij Feyenoord speelden veel basisspelers mee. Ruud Brood liet ADO in zijn officieuze debuut als trainer van de Haagse club in een 4-3-3-formatie spelen.