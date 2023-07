Fietsenmaker Sjors (18) tekent contract bij Jumbo-Visma: ‘Ik wil leren van Van Aert en Van Emden’

Wateringer Menno (18) tekent droomcon­tract bij Jum­bo-Vis­ma: ‘Was al op trainings­kamp in Spanje’

Wielrenner Menno Huising (18) uit Wateringen heeft dit seizoen al meerdere aansprekende zeges bij de junioren geboekt en dat is in de wielerwereld niet onopgemerkt gebleven. De Westlander heeft namelijk een tweejarig droomcontract bij het opleidingsteam van Jumbo-Visma getekend. ,,Ik heb al meerdere trainingskampen meegemaakt en ik herken wel wat van Westland Wil Vooruit in Jumbo-Visma.”