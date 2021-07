Financieel directeur Wildemans vertrekt bij ADO Den Haag

Roger Bernadina leerde honkballen in Den Haag, maar reist inmiddels de hele wereld over

19:02 Het gebeurt maar sporadisch in het leven van Roger Bernadina. Zelden is hij, zoals dit seizoen, in Den Haag. De honkballer, die 548 duels in de Major League Baseball speelde, is eigenlijk altijd onderweg. Naar een nieuwe club, een nieuw land en een nieuw avontuur. Maar twee dingen houden hem voorlopig in Nederland.