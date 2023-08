Flag football wint aan populariteit in Nederland, met Den Haag als bakermat: ‘Het is eigenlijk net schaken’

Geen helmen, schoudervullingen en harde tackles, maar een lintje om het middel van elke speler dat centraal staat. Flag football is, mede door de hersenschuddingen en blessures bij andere sporten aan een opmars bezig. Zo erg dat de sport in 2028 misschien wel olympisch is. De internationals van The Hague Hyena’s zien het wel zitten, zo bleek op het EK in Ierland.