Flets Quick piepend en krakend naar een punt

Te veel spelers waren geen schim van zichzelf. Over de hele linie schoten ze vooral op twee onderdelen tekort: ze wonnen met name op het middenveld te weinig duels en ze bleven te lang volharden in kort combinatiespel terwijl het hobbelige veld zich daar bepaald niet voor leende. Wel wisten ze zich richting het einde piepend en krakend wat meer in de wedstrijd te wurmen.

Dat beide goals uit een penalty vielen, paste bij het regelmatig rommelige spelbeeld. Jeffrey Vlug maakte in de 59ste minuut de 1-0. Centrale verdediger Joost de Gelder trok de stand in de 71ste minuut recht. Het was zijn derde benutte strafschop in drie dagen. Ook zaterdag bij de 3-1 op JVC Cuijk was hij op dezelfde wijze tweemaal trefzeker. De Gelder, die tegen Hercules zijn vierhonderdste duel in de hoofdmacht speelde, schoot ook nummer 3 gewoon in de rechterhoek.