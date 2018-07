Flink gevulde prijzenpot voor races op Renbaan Duindigt

De Arabier die de meeste aanspraak maakt op de hoofdprijs van iets meer dan 13.000 euro is zonder twijfel Lightning Bolt. Een Franse voshengst van zes jaar, in training bij Karin van der Bosch. Ook al verdient deze Munjiz-zoon de meeste haver in het buitenland, inmiddels bijna 190.000 euro, op de Wassenaarse piste is hij ook regelmatig te bewonderen. Recent nog op de dag van de Gouden Zweep. Toen kaapte de hengst, overigens na felle strijd, de eerste prijs van 15.000 euro net voor de neus weg van zijn landgenoot Aoun.

Tegenwicht

Hooters USA is de grote smaakmaker over de mijl en zal naar verwachting ook als favoriet van start gaan. De broodverdiener van trainer Arnold Mollema wordt net als vorig jaar in zijn spectaculaire winst in de Derby gereden door Hugo Langeweg junior. Hold Me Quick met catchdriver John de Leeuw in de sulky lijkt the best of the rest.