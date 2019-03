Fons Groenendijk: We weten wat we moeten doen

Daar is volgens de trainer nog één dag goed over gesproken. ,,We hebben die wedstrijd maandag goed nabesproken", geeft Groenendijk aan. ,,We hebben het er met name over gehad dat 1-5 wat mij betreft een te grote uitslag is geweest. Ik vertel mijn spelers dan precies wat ik ervan vind en hoe ik het zie.

,,Met een aantal spelers heb ik individueel gesproken om hen op de man af te vragen hoe ze zelf op de wedstrijd terugkijken. Als je zeventig minuten lang goed speelt en in de wedstrijd zit en het dan nog helemaal weggeeft, ben ik benieuwd naar waar dat aan ligt. Ik vind namelijk dat een speler in staat moet zijn om 95 minuten lang bij de les te zijn en als ze dat niet zijn, ben ik daar niet blij mee."

Groenendijk refereerde daarmee nog maar eens aan de kernwaarde van ADO. ,,Nooit opgeven en vechten tot de laatste snik." Dat zal zijn ploeg ook nodig hebben om vanavond tegen De Graafschap de overwinning te pakken. ,,We willen heel graag winnen en we weten wat we daarvoor moeten doen. ,,Ik neem aan dat iedereen scherp is, want we winnen niet zomaar van De Graafschap", aldus de coach.