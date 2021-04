Fortuna gaat op voor herhaling van zaalfinale van 2019: ‘Nu staan ook wij vol in de spotlights’

Het is Fortuna uiteindelijk toch gelukt om de finale van de Korfbal League te bereiken. De Delftenaren moesten hiervoor zowel in de kwart- als de halve finale alle zeilen bijzetten. Gelukkig was de wind de huidige landskampioen gunstig gezind. KZ werd in een best of three de weg naar de finale versperd: 22-15.