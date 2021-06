Franken weet waar hij aan begint: ‘ADO is altijd al een wilde stier geweest’

Deze week begon Franken. De nasleep van de degradatie van een maand terug is nog voelbaar. ,,Die pijn voel je nog meer dan dat je kan zeggen dat we met een schone lei gestart zijn. Tuurlijk is dat vervelend, je wilt de focus het liefst op het huidige seizoen hebben. Want zo’n degradatie biedt ook kansen. Dat wordt nu nog bemoeilijkt door het trauma en de huidige situatie met de eigenaar.”

Want de betalingsachterstanden van ADO jaren de werk­nemers nog altijd in de stress. Franken heeft nog steeds geen uitsluitsel of hij de komende maanden wel zijn salaris krijgt. ,,Ik analyseer altijd heel goed bij welke club ik ben en hoe de geschiedenis is, en hoe de mensen zijn. Vanwege mijn werk, maar vooral vanuit interesse. ADO is altijd al een wilde stier geweest. Ik wist van tevoren dat het hier kon donderen. Je gaat bijna zeggen: het hoort erbij. In twintig jaar tijd is het ADO twee keer gelukt om in het linkerrijtje je eindigen. Maar gevoelsmatig is ADO nog steeds een heel grote club.”