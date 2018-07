'Fransman gaat pas 's middags op paarden gokken'

Manager Gerard Koop van Duindigt had vooraf stilletjes gehoopt dat de Franse wedders wat kwistiger met hun euro's zouden strooien. ,,Om plus te draaien is een omzet van één miljoen euro nodig. Helaas bleef de teller op ruim zeven ton steken. Drie procent van de Franse omzet, minus onkosten, vloeit namelijk terug naar de Nederlandse sport.''

De tegenvallende omzet is volgens Koop te wijten aan het aanvangstijdstip van 11.10 uur. ,,Een Fransman gaat pas 's middags naar het café om achter een pilsje te gokken op de paarden'', ervaart Koop. ,,Natuurlijk wil je als renbaan daar graag op inspelen, maar daar hebben de Fransen weinig oren naar. Het aanbod van Europese koersen is dusdanig groot, dat je als organisatie blij mag zijn dat je eens in de zoveel tijd kan meedraaien. Ook al is het niet altijd winstgevend, dit soort dagen is wel promotie voor Duindigt. De Franse wedder is belangrijk voor de Nederlandse sport. Op woensdag 8 augustus kunnen de Fransen weer vanaf 11.00 uur op onze paarden wedden.''