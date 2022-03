Gaat ADO met een Haagse identiteit en kosteloze aanwinsten het Portugese Estoril achterna?

Waterpolo Afscheids­tour­nee van Mark van Engelen begint met ‘grootste stunt in tien jaar’: ‘Geweldig om te zien’

Makkelijk is het in de afgelopen tien jaar bij Waterpolo Den Haag nooit geweest voor Mark van Engelen. Ondanks het gebrek aan een grote financiële mogelijkheden lukt het de coach om het team van de tweede klasse naar de eredivisie te loodsen. Maar Van Engelen houdt het na dit seizoen voor gezien, net nu zijn ploeg voor misschien wel de grootste stunt in tien jaar heeft gezorgd.

15 februari