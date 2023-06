Gaat trainer Abdullah Sari medecursisten Bosschaart en Boukhari achterna? ‘Divisieclub is mijn droom’

reportage Dorpsclub VV Maasdijk schittert op tv: oud-profs, presentato­ren en 3000 bezoekers kijken hun ogen uit

Hoeveel mensen staan er normaal langs het hoofdveld van voetbalvereniging Maasdijk? Rond de 250. Maar ja, dat is dan slechts het eerste elftal, dat uitkomt in de vierde klasse. En vrijdagavond kwamen de sterren van het vierde elftal in actie. Meteen puilde het terrein zowat uit z’n voegen. Een sfeerimpressie.