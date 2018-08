Gaby Gieskens gaat voor het podium in Nootdorp

De 18-jarige Haagse behaalde de afgelopen week in de European Junior Cycling Tour in Assen de zevende plek in het eindklassement achter onder andere de Litouwse winnares Akvile Gedraityte. ,,Het was in die extreme hitte heel zwaar, maar ik ben in zo'n sterk veld van deelnemers heel blij met de uitslag'', stelde de renster van Restore Cycling uit Pijnacker.