Geblesseerde Eva de Goede gaat nog een jaar door met hockeyen: ‘Het sprookje kan worden voortgezet’

Haar huidige club liet de timing om het nieuws ‘naar buiten’ te brengen aan De Goede zelf over. ,,Eva had de laatste twee weken aan een aantal mensen binnen de club laten doorschemeren dat ze door gaat”, aldus Mark van Loon, bestuurslid tophockey van HGC. ,,Ze houdt natuurlijk een beetje een slag om de arm of ze weer helemaal topfit wordt. We hebben het initiatief aan haar gelaten wanneer ze het nieuws naar buiten wilde brengen. Als ze het over twee maanden had gedaan, was dat ook goed geweest. We willen haar vooral geen druk opleggen.”