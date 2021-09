Geblesseerde Janmaat gaat zich oriënteren op het trainersvak: ‘Dit past goed in onze filosofie’

Samy Bourard blijft maar scoren sinds zijn terugkeer bij ADO Den Haag

20 september ADO Den Haag komt nog eens ergens. Zoals op de PSV Campus. Daar speelden de Hagenaars voor de eerste keer in de historie een competitieduel tegen een Jong-elftal. In een bepaald niet kolkende entourage werd het 0-1 voor de Hagenaars. En weer was Samy Bourard de doelpuntenmaker.