Geblesseerde oudjes, weinig nieuwe spelers en eindelijk ruimte voor jeugd: dit is de staat van ADO

,,We hebben wel wat spelers met fysieke klachten”, zei Brood in aanloop naar de eerste competitiewedstrijd. ,,Er is wat overbelasting bij sommige jonge jongens, die krijgen wel­eens een reactie na een wedstrijd. En bij de langdurig afwezigen zitten helaas veel ervaren spelers.”

Geen Bijen en Kishna

,,Met de groep die we hebben, moeten we gewoon zo enthousiast mogelijk aan de slag gaan”, zegt Brood. ,,Het kan zijn dat we daardoor wisselvallig gaan presteren. Ik weet daarom nog totaal niet waar we staan. We hebben bepaalde posities onder­bezet en moeten daar ook rekening mee houden. We gaan fouten maken, maar ook leuke dingen laten zien. Misschien kunnen we verrassen.”