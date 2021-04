Geduldige Chinezen voelen zich belazerd; afketsen deal met Cosinus frustreert verkoopproces van ADO

Bij ADO Den Haag zijn ze al wekenlang in de veronderstelling dat de club binnenkort een nieuwe eigenaar heeft. Een overtuiging die is voortgekomen uit een deal tussen de Chinese eigenaar United Vansen en Cosinus Group Capital Partners. Het was een kwestie van afwachten en hopelijk snel concreet nadenken over hoe het nu verder moet met de club. Maar nu is de situatie volledig veranderd.