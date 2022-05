Geeft nieuweling Felipe Pires ADO een impuls in de play-offs? ‘Ik hou van dit team, het is een familie’

ADO-trai­ner Giovanni Franken ziet ‘overkwali­teit’ bij nieuwelin­gen, Felipe Pires staat voor basisde­buut

ADO Den Haag heeft nog twee wedstrijden in de reguliere competitie voor de boeg voordat de play-offs om promotie naar de eredivisie beginnen. In voorbereiding daarop kiest trainer Giovanni Franken er vrijdagavond tegen Almere City voor om de ‘nieuwelingen’ meer speeltijd te geven. Felipe Pires start in de basis. ,,We zien dat ze overkwaliteit hebben.”

