Geëmotioneerde Kishna: ‘Mijn dochtertje van vier had me nog nooit zien spelen, dat was een drijfveer’

Hockeyster Kiki de Bruijne voorlopig niet naar Amerika vanwege coronavi­rus: ‘Risico te groot’

4 november Kiki de Bruijne (ex-HGC) zou afgelopen zomer naar Amerika vertrekken om daar te studeren en te hockeyen. Maar dat gaat voorlopig niet door, want het coronavirus was echter spelbreker. De tijdelijk voor Craeyenhout uitkomende middenveldster is van plan om in januari alsnog de oversteek te maken. ,,We willen zó graag hockeyen.”