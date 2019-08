Geen El Khayati in eerste wedstrijd ADO, Kramer sluit aan: Op zoek naar treffers

De vraag is hoe ADO Den Haag vandaag tegen FC Utrecht de afwezigheid van Nasser El Khayati gaat opvangen. Trainer Fons Groenendijk snakt naar verversing van zijn selectie, maar zal het voorlopig met de jongens die hij al langer tot zijn beschikking heeft, moeten doen.

Het lijkt erop dat Lex Immers op het middenveld vanuit een controlerende rol wordt doorgeschoven naar de nummer 10-positie. In de voorbereiding speelde de routinier daar al een enkele keer, overigens net als Erik Falkenburg (31). Toch zal laatstgenoemde voorlopig hangend op links blijven spelen.

Linie opschuiven

Vanwege blessures van John Goossens en Dion Malone zal Shaquille Pinas op zijn beurt een linie opschuiven. De 21-jarige verdediger speelde vorige week tegen Oud-Heverlee Leuven (1-1) al een half uur links op het middenveld. Groenendijk genoot van zijn flair. ,,Shaquille heeft het inzicht om ook daar te kunnen spelen. Hij speelt vooruit en kan ook voor de goal komen en scoren."

Zonder Becker en vooral El Khayati is dat laatste ook waaraan ADO behoefte heeft. Nieuwe spits Michiel Kramer zal dan ook tegen FC Utrecht direct bij de selectie zitten. De vorig seizoen zeventien keer trefzekere El Khayati dus zeker niet, ook al is zijn transfer naar Qatar SC na twee weken afwezigheid nog altijd niet rond.

,,Jammer dat het zo gaat", zei Groenendijk er gisteren over. ,,Mocht El Khayati gaan dan ligt, als het gaat om nieuwe spelers, de prioriteit voorin. Duidelijk is dat we zonder Nasser en Sheraldo Becker naar nieuwe wapens moeten zoeken. Dat doen we nu uiteraard in de huidige spelersgroep."

5-0

Bij ADO kunnen ze nog wel terugvallen op het geraamte van het elftal dat dit jaar in april FC Utrecht met 5-0 van de mat veegde. Lex Immers viel toen in een aanvallende rol met twee goals op, terwijl Erik Falkenburg als hangende linksbuiten in de ploeg kwam.

,,Het was de eerste van vijf overwinningen in zes wedstrijden", weet Falkenburg, die daarin ook zeer belangrijk was. ,,We moeten het team nu aanpassen naar wie er zijn. Lex Immers is een ander type dan Nasser El Khayati, maar vroeger bij Feyenoord heeft hij daar veel gespeeld. Net als eerder bij ADO."

Op het eind van vorig seizoen voegden Immers en Falkenburg op die posities scorend vermogen toe aan ADO, overigens net als de in die fase weer wat opgeleefde Tomas Necid. Met Kramer heeft de Tsjechische spits er nu een serieuze concurrent bijgekregen.

Falkenburg denkt ook niet dat ADO te weinig spelers heeft die een doelpunt kunnen maken. ,,Want er komen ook jonge gasten met potentie door. Milan van Ewijk, maar ook Thijmen Goppel. Zij scoorden in de voorbereiding, maar hebben nog nooit in de eredivisie een goal gemaakt. Dat moeten ze nu ook gaan doen. Ik moest ook een keer de eerste maken. Als je die eenmaal hebt, ben je los."