Geen Oranje of FC Twente maar gewoon nog een jaar ADO Vrouwen voor Sjaak Polak: ‘Telefoon stond roodgloeiend’

Polak (45) tekent voor één seizoen bij. Opvallend, want gezien de belangstelling voor zijn persoon, had hij een mooie stap in zijn trainersloopbaan kunnen maken. ,,De telefoon heeft lang roodgloeiend gestaan. Iedereen vroeg me wat ik ging doen. Dat had ik niet verwacht, maar het is wel een teken van waardering.”

Uiteindelijk kiest hij voor een derde seizoen in het Cars Jeans Stadion. ,,Omdat we enorm goed bezig zijn. De sfeer is goed, de groep is fantastisch om mee te werken en ik denk dat we ons nog kunnen verbeteren. Bovendien is ADO ook mijn thuis.”

Quote

ADO Den Haag Vrouwen, dat zich financieel bij lange na niet met de topclubs kan meten, draait een sterk seizoen. De play-offs voor de landstitel zijn gehaald en Polaks ploeg staat in de halve finale van de KNVB Beker, die zaterdag uit bij FC Twente wordt gespeeld. Maar kan hij het in Den Haag nog wel beter doen? De kans bestaat dat de topclubs de beste speelsters weghalen.



,,Of dat lukt, is natuurlijk afwachten. Garanties zijn er niet, want we kunnen qua budget ons niet met de topclubs meten. Ik kan ze moeilijk aan de ketting leggen, maar ik ga wel mijn best doen om de speelsters voor ADO te behouden. Want we kunnen nog zeker een stap vooruitmaken.”

