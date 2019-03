Géén The Hague Open 2019: toernooi krijgt begroting niet rond en verdwijnt van tenniskalender

The Mets Open is een begrip in Nederland. Het tennistoernooi begon in 1993 en kende de laatste 25 jaar een indrukwekkende lijst aan deelnemers. De laatste jaren wonnen spelers als David Goffin, Nikolos Basilashvili, Robin Haase, Guillermo Garcia-Lopez en Thiemo de Bakker het evenement. In de voorbije twee edities van 2017 en 2018 behoorde de huidige wereldtopper Stefanos Tsitsipas (ATP 10) tot het deelnemersveld. Er waren de laatste jaren uitsluitend spelers uit de top 200 van de wereldranglijst. Het prijzengeld bedroeg in 2018 nog 64.000 euro.



,,Door de fors gestegen kosten die spelersvakbond ATP rekent aan de organisatie en het uitblijven van voldoende sponsorgelden, krijgen we het Challenger-toernooi hier niet meer rond.” Dat zei voormalig toernooi-directeur Ivo Pols van The Hague Open dinsdag al tegen deze krant. De Hagenaar is nog steeds parkdirecteur van het tennis-complex aan de Berkenbosch Blokstraat 20. ,,Dat komt vooral doordat de spelersvakbond ATP bij Challengers het aantal deelnemers voor de ‘main draw’ heeft uitgebreid tot 48 deelnemers in plaats van 32.” In die Challengers krijgen 38 spelers voortaan direct toegang tot het hoofdschema. Er zijn daarnaast vier ITF Tour-plekken en vier wildcards. De kwalificatie blijft voortaan beperkt tot slechts vier plaatsen. Pols: ,,Financieel is het niet langer haalbaar. Amersfoort gaat de komende jaren in de maand juli in ‘onze’ week zitten.”

Volledig scherm Thiemo de Bakker was in juli 2018 de laatste winnaar van The Hague Open. In de finale versloeg hij de Spanjaard Guellermo García-Lopez met 6-1, 6-7, 6-2. © Haagsetopsport.nl / Marcel van der Looij

Uitlekken

Toernooidirecteur Anna Lomakina van The Hague Open volgde Pols in 2017 op. Ze verbaasde zich over het uitlekken van het nieuws over ‘haar’ tennistoernooi. ,,Wat mij betreft is het nog niet zeker dat The Hague Open deze zomer niet doorgaat”, zei ze dinsdag. ,,Een negatief stuk in de krant kan daar een heel belangrijke rol in spelen. Ik sluit niet uit dat het verschijnen van een artikel er direct voor zorgt dat we de kans verspelen om het toernooi nog op het nippertje te redden. Het is namelijk nog helemaal niet zeker.” Vandaag komt echter ook van de Russische de officiële bevestiging. ,,The Hague Open gaat niet door”, schikt Lomakina zich in haar lot.

Contrast

De treurnis van vandaag in Scheveningen staat in schril contrast met de blijdschap in Amersfoort. Daar gaat de vlag uit. In het persbericht van The Hague Open valt de naam Amersfoort overigens niet. Het blijft bij: ‘Na 26 jaar The Hague Open zal er in 2019 geen nieuwe editie van het ATP Challengertoernooi plaatsvinden op de Mets in Scheveningen. De directie heeft besloten het evenement niet te organiseren in 2019. Recente veranderingen die de ATP heeft doorgevoerd (op het gebied van prijzengeld, grotere speelschema’s en uitgebreidere hospitality) in combinatie met verminderde financiële steun van een aantal partners, staan het dit jaar niet toe om te voldoen aan de ambitie van de directie en het kwaliteitsniveau dat verwacht wordt van The Hague Open.’

BESTAANSRECHT Met het stoppen van The Hague Open verdwijnt er in Den Haag een van de grootste, jaarlijkse sportevenementen. Het internationale Challenger-toernooi in Scheveningen had zeker bestaansrecht. Met de Metsbanen als vertrouwd decor en 2500 zitplaatsen was het evenement ook bekend onder de namen Siemens Open en Sport1 Open. Het bleek dé plek voor aanstormend (inter)nationaal tennisalent. Naast toptennis was er bijna een week lang veel te beleven. Optredens van artiesten, activiteiten voor kinderen, tennisclinics van prominente ex-tennissers, een gezellig restaurant en een bar. The Hague Open was altijd hét Haagse tennisfeestje in de zomer.