Geen uitpubliek bij duels tussen ADO en NAC na ongeregeldheden: geen veiligheidsplan aangeleverd

In zijn allerlaat­ste duel wint Reinier (40) de landstitel: ‘Er zijn slechtere jongensboe­ken geschreven’

Niet favoriet VCC maar outsider HCC heeft de landstitel in het cricket gewonnen. In een finale vol persoonlijke verhalen was er eigenlijk maar één hoofdrolspeler: Reinier Bijloos (40). De bowler van HCC speelde weergaloos en werd in zijn allerlaatste wedstrijd als cricketer voor het eerst landskampioen. ,,Mooier wordt het niet.”

12 september