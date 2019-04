‘Geflatteerd of niet, daar hebben we even geen boodschap aan’

Tweede klasse TAC’90 moet gepland kampioens­feest afblazen

15 april Een gemiste penalty, een rode kaart, veel (mooie) goals en vooral heel goed voetbal. Er gebeurde genoeg bij de kraker tussen TAC’90 en Laakkwartier dat eindigde in 3-3. Net als in het vorige treffen (uitslag 3-5) was de wedstrijd ook zondag weer pure reclame voor het Haagse amateurvoetbal.