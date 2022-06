Gehandicapten genieten van cake en ranja voor elke voetbalwedstrijd: ‘Deze mensen zijn zo eerlijk, er zit niets achter’

In Barcelona staat een standbeeld van Johan Cruijff. Op de sokkel staat een van zijn beroemde uitspraken: Salid y disfrutad. Dat betekent zoiets als ‘Ga naar buiten en geniet’. Op sportpark Nieuw Hanenburg van sportvereniging Quick uit Den Haag staat dan weliswaar geen standbeeld van Johan Cruijff, wel houden ze er zijn motto hoog. Met name iedere zondagochtend vanaf negen uur. Dan is Helga Nuyens al druk in de weer. Na een kort praatje met de andere vrijwilligers in het clubhuis en op de veranda gevuld met picknicktafels, is het op naar de kleedkamers.