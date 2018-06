Gelaten DHC gaat af en degradeert uit hoofdklasse

De moed zonk de groen-zwarten nog eens extra in de schoenen toen captain Tidde Tromp in de 51ste minuut met rood van het veld af moest. Weliswaar maakte invaller Djerreld Muntslag drie minuten later 3-1 en konden de Delftenaren via opportunistisch spel nog wat kansen creëren, maar het hele duel in ogenschouw nemend speelden ze vanaf de eerste seconde een verloren wedstrijd. HVCH speelde met aanzienlijk meer bezieling, overleg en spelvreugde. DHC degradeerde dan ook niet met opgeheven hoofd. Zelfs niet met het schaamrood op de kaken want daarvoor was hun houding te gelaten.