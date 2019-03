Gelijkspel voor Quick in aanloop naar derby

Géén The Hague Open 2019: toernooi krijgt begroting niet rond en verdwijnt van tenniska­len­der

13 maart Er komt dit jaar géén The Hague Open. De 27ste editie van het jaarlijkse tennistoernooi op de Scheveningse Metsbanen krijgt de begroting niet rond. Of het toernooi ooit nog terugkeert, is ongewis.