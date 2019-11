Genomineerd voor hoogst haalbare

Categorie sportman

Kiran Badloe: alleswinnaar op het water, waar ook ter wereld (windsurfen)

Volledig scherm Kiran Badloe. © Richard Langdon

Windsurfer Kiran Badloe heeft voor het eerst in zijn carrière de wereldtitel gepakt. Dat ging ten koste van zijn vriend, trainingsmaat en Olympisch kampioen Dorian van Rijsselberghe. Hij werd ook al Europees kampioen in Italië. Badloe is op de juiste koers richting het olympisch ticket van Tokio, waarvoor hij in een klassement over drie WK’s voor Van Rijsselberghe moet eindigen.

Kalian Sams: Europese titel (honkbal)

Volledig scherm Kalian Sams. © FotoReuling

Met een grandslam-homerun sloeg honkballer Kalian Sams het Nederlandse Koninkrijksteam afgelopen jaar naar de Europese titel. Halverwege het seizoen keerde Sams, na 12 jaar professioneel in de VS te hebben gespeeld, terug bij de L&D Amsterdam Pirates. Met die ploeg veroverde hij ten koste van Curaçao Neptunus de Nederlandse titel.

Sams, die op aandringen van een buurman bij ADOLakers met honkbal begon, werd ook in 2014 en 2016 Europees kampioen. Daarnaast veroverde Sams met het Koninkrijksteam in 2011 de wereldtitel in Panama.

Fabian Florant: kampioen van het thuispubliek (atletiek)

Volledig scherm Fabian Florant. © ANP/Robin van Lonkhuijzen