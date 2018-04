Gianni Kamperveen alsnog naar DHC

Cricketicoon Peter van Arkel overleden

2 april Cricketicoon Peter van Arkel is op donderdag 29 maart overleden. Van Arkel, huisarts van beroep, was zowel een begrip bij zijn club HCC als in het gehele Nederlandse cricket. Hij is 82 jaar geworden. In totaal werd de lange batsman negenmaal landskampioen. Hij kwam 33 keer uit voor het Nederlands cricketelftal.