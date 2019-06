Goede gevoel Storks is na nederlaag verdwenen

Naaldwijk, Leimonias, Zandvoort én Leeuwen­bergh strijden om titel

10:27 De tennissers van Naaldwijk, Leimonias en Leeuwenbergh strijden morgen en zondag in en tegen Zandvoort om de landstitel. Het pokerspel welke speler er daar door de teams wel of niet wordt opgesteld, speelt daarbij een niet onbelangrijke rol. Het is in de jaarlijkse finale vaak een stoelendans.