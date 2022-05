Golfster Carlijn (22) is klaar voor kruisfinales om de titel: ‘Recht slaan, anders beland je tussen de bomen’

Carlijn, wat kunnen we zeggen over de kansen van de Koninklijke Haagsche Golf & Country Club voor dit weekend?

Carlijn de Graaf: ,,Nou, dat we ons als poulewinnaar in de competitie een voordelige uitgangspositie voor de zaterdag hebben verschaft. Ik denk dat we tegen de Eindhovensche meer kans maken dan tegen De Pan, dat in de andere kruisfinale tegen Houtrak speelt. Ik denk dat het halen van de finale er zeker in zit. Plaatsen we ons daar daadwerkelijk voor, is er van tevoren weinig zinnigs over te zeggen. In een finale geeft de vorm van de dag de doorslag.”