Golfsurfster Eveline is terug na zware tijd: ‘Mijn leven kwam ineens tot stilstand’

Deze vrijdagavond stapt Eveline Hooft alweer in de auto naar Galicië, in het noordwesten van Spanje. Daar is van dinsdag 12 tot zaterdag 17 juli op de Playa Pantin in Valdoviño de 35ste editie van de Abanca Pantin Classic Galicia Pro in de World Surf League. Wie dat leest, denkt al snel: oké, business as usual voor Nederlands beste golfsurfster. Maar niets is minder waar. Ze heeft de bakens verzet. En niet te weinig ook. Alleen ging dat niet vanzelf. Daar kwamen een ernstige knieblessure en een lange revalidatie aan te pas.