Goppel en Van Ewijk het verse bloed waar ADO zo naar snakt

Bij ADO Den Haag is veel nog hetzelfde, maar in de eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding gingen de aanvallen opvallend vaak over rechts. Tegen Honselersdijk (1-8) maakten belofte Thijmen Goppel en nieuweling Milan van Ewijk daar een frisse indruk.

Terwijl zaterdag in Den Haag duizenden militairen door de straten marcheerden, was het in Honselersdijk ook een beetje Veteranendag. Niet alleen door de historische vliegtuigen van defensie in het strakblauwe luchtruim boven het kassengebied, maar ook vanwege het ADO dat in de eerste helft tegenover de plaatselijke SV stond. Robert Zwinkels (36), Aaron Meijers (31), Lex Immers (33), Nasser El Khayati (30), Tomas Necid (29) en Erik Falkenburg (31); het leeuwendeel van de spelers heeft hun strepen - in het voetbal - wel verdiend.



,,De kern van vorig jaar stond zo wel bij elkaar", constateerde trainer Fons Groenendijk, die vooral in de eerste helft leuke dingen had gezien van een al aardig ingespeeld geheel. ,,Er zat behoorlijk wat voetbal in en we maakten een paar goede goals, waarin we elkaar ook wat gunden."

Rechterflank

Opvallend was dat alle zes de doelpunten uit de eerste helft over de rechterflank tot stand kwamen. Daar liepen met Thijmen Goppel en Milan van Ewijk twee spelers die er vorig jaar niet stonden. Rechtsbuiten Goppel speelde vooral bij de Haagse beloften, rechtsachter Van Ewijk kwam deze zomer over van Excelsior Maassluis. Goppel gaf op De Strijphorst drie assists, Van Ewijk scoorde met links na een solo die hij op eigen helft begon.

Goppel was erop gebrand zich direct te laten zien. Hij liep op elke bal, ook al werd die richting Den Haag gespeeld. ,,Ik hoor het nogal veel over Sheraldo gaan dat hij weg is, dus toen dacht ik: nu moet ik maar een paar assists geven", aldus de rechtsbuiten. ,,Sheraldo deed het fantastisch vorig jaar. Dat niveau halen is lastig, maar hij is weg nu. Rechts voorin is een plekje vrij, nu moet ik laten zien dat ik dat kan opvullen."

Ongeduldig

Afgelopen seizoen werd Goppel er een beetje moedeloos van, zeker toen Becker (nu Union Berlin) na de winterstop met de week beter leek te worden. ,,Ik heb het hele jaar op de bank gezeten. Frustrerend, want het seizoen ervoor stond ik nog acht duels in de basis. Het was terecht dat Sheraldo erin stond, maar ik ben ongeduldig."

Dit seizoen gaat heel belangrijk worden voor Goppel. Hij is pas 22 jaar, maar voor een voetballer die nog echt moet doorbreken is dat al wat ouder. ,,Het is niet alles of niets, maar ik wil nu gewoon een jaar gaan voetballen. Ik ga hier voor mijn plek, als dat niet lukt dan sta ik open voor iets anders. Ze gaan ongetwijfeld nog iemand halen, maar dan is het aan mij om te laten zien dat ik beter ben."

De samenwerking met Van Ewijk beviel hem wel. ,,Echt een beuker, die kan lekker voetballen." Dat viel ook Groenendijk op, die te spreken was over de twee. ,,De snelheid van Thijmen is bekend, maar ook Milan maakte een goede indruk op mij. Ook op het trainingsveld. Een jongen met snelheid en opkomend vermogen. Hij heeft een positieve indruk achtergelaten."

Als het aan Groenendijk ligt, blijft het de komende weken niet bij die ene versterking. ,,Andere spelers zorgen voor nieuw elan, dat ziet er fris uit. Wat mij betreft krijgen we dat op meerdere plekken. Dat zet mensen weer op scherp en geeft concurrentie."

Uitslag: 1-8. Doelpunten ADO: Necid (3x), Van Ewijk, Falkenburg, El Khayati, Ladan, Boussakou.