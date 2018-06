Graaf Willem II-VAC schuift het tweede elftal naar voren

,,Het gros van onze selectie heeft ervoor gekozen om als vriendenteam verder te gaan. Andere spelers hadden studie- en werkverplichtingen, waardoor zij niet meer voor selectievoetbal beschikbaar waren. Het gevolg was een leegloop'', aldus Chris Bierens, lid van de technische commissie van de voetbalclub uit Wassenaar.

Quote Het is vervelend, maar terugkij­ken heeft geen zin Chris Bierens ,,We hebben overwogen om de stekker uit het eerste elftal te trekken, maar dat heeft vergaande gevolgen voor het tweede en derde elftal. Zij mogen dan niet meer in de A-categorie uitkomen. Vandaar dat we hebben besloten om het tweede elftal, dat dit seizoen kampioen is geworden in de reserve tweede klasse, door te schuiven.''

Bierens heeft de spelersuittocht niet zien aankomen. ,,Het balletje is pas in mei gaan rollen. Het is vervelend, maar terugkijken heeft geen zin. Ik ben ervan overtuigd dat de jongens die nu doorschuiven kwaliteit genoeg hebben om zich staande te houden in de derde klasse."

Hoofdtrainer Martin Abbenhuis blijft aan de club verbonden, maar dan wel als jeugdtrainer. Chris Willoughby schuift met het team mee als trainer. ,,Chris gaat de UEFA B-cursus volgen", zegt Bierens. ,,We doen nu misschien een stap terug, maar ik ben ervan overtuigd dat we in de toekomst een paar stappen voorwaarts maken.