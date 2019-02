Gretig Westlandia wint voor de vierde keer op een rij

Bij EVV krabde men zich na afloop nog eens achter de oren. De thuisclub heerste in de eerste helft, kreeg ook een gemakkelijk gegeven buitenkansje vanaf elf meter, maar doelman Edgar Leerdam pareerde de inzet van Vankan in de vierde minuut. Ook in het vervolg had Leerdam een aantal attente reddingen. Westlandia bleef zo in de wedstrijd, want een 3-0 tussenstand had niet misstaan.