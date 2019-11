Groeibriljant Delano Asante steelt de show in regioderby

Quick is één van de weinige clubs waar bij de opkomst van beide teams voor de wedstrijd geen opkomstmuziek wordt gespeeld. Was dat gisteren wel het geval, zou Johnny B. Goode (Go go, go Johnny, go go go!) van Chuck Berry een uitstekende keuze zijn geweest. Een ‘golden oldie’ voor een talent met een gouden toekomst voor zich. Het enige dat omroeper Marcel Snoeks in dat geval hoefde te doen, was ‘Johnny’ vervangen door ‘Delano’.