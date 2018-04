Groenendijk bewijst overleden Katwijk-man laatste eer

Als trainer van Katwijk werkte Groenendijk met Molenaar samen. ,,Ik ben daar begonnen als trainer. We hadden een moeilijk jaar en hadden veel jonge spelers. Sander was toen amper 20, 21 jaar. Ik was als coach benieuwd welke jonge spelers op zouden staan om de kar te trekken. Hij was er één van. Hij zei tegen me 'trainer, wij gaan niet degraderen'. Dat vergeet ik nooit. Hij nam de verantwoordelijkheid. Een mooie kerel en een prachtig mens. Ineens is dat voorbij. Dat is bijna niet te geloven."