Groenendijk heeft achterin wat te kiezen bij ADO

Heerenveen - ADO is vanavond de wedstrijd tussen de clubs in de eredivisie met de meeste tegendoelpunten. Samen met NAC hebben ze beide al zeventien tegengoals na zes wedstrijden. ,,Gelukkig kregen we er zaterdag bij Vitesse maar ééntje tegen en woensdag in de beker tegen OJC Rosmalen geen, dat is een stap in de goede richting", aldus Groenendijk.

De trainer roemde de tweede helft tegen Vitesse, waarin weinig werd weggegeven. ,,Daar moet ADO toe in staat zijn. Ik vind dat Beugelsdijk en Kanon daar hun verantwoordelijkheid in moeten nemen. Zij moeten zorgen dat die verdediging staat. We hebben kunnen zien dat Shaquille Pinas een jongen is die ik daar neer kan zetten. Ook Nick Kuipers heeft het uitstekend gedaan tegen Vitesse. Hoe meer keus hoe beter, het zal blijken of het centrum Beugelsdijk/Kanon er weer staat en of dat in staat is om de nul te houden."