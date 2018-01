Groenendijk: Pinas is een jongen met flair

,,Hij is een jongen met flair’’, zegt ADO-trainer Fons Groenendijk. ,,Ik heb alle vertrouwen in hem. Een linksbenige speler in het centrum is voor mij een heel groot issue. Willy is een vaste keuze voor ons, maar hij is er even niet. Shaquille heeft zich nu aangediend. Hij durft te voetballen. We houden ook van centrale verdedigers die initiatief nemen, inschuiven en een pass durven te geven. Hij heeft dat. Hij heeft geen plankenkoorts. Dat bevalt me aan hem. Ik ben ook altijd wel een coach geweest die de jeugd in de gaten houdt. Waar mogelijk zal ik ze ook een kans geven. Ik vind dit wel een goed moment. We staan er goed voor in de stand, dus waarom zou je niet een jonge jongen proberen ook?’’