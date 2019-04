Groenendijk wil selectie ADO komende zomer flink opschudden

,,Dat dat nodig is, daar zijn we ons allemaal van bewust”, zei Fons Groenendijk vandaag nadat hij zijn handtekening zette onder een nieuwe verbintenis voor twee jaar. In het voorjaar van 2017 begon de oud-trainer van Willem II en Excelsior als opvolger van Zeljko Petrovic in Den Haag, waar hij ook gevoetbald heeft.



De oud-prof leidde ADO eerst uit de degradatiezone, werd vorig jaar zevende maar maakt dit seizoen in Den Haag een uiterst wisselvallig seizoen door. ,,We moeten nu heel goed gaan kijken welke jongens toe zijn aan iets anders, wie we dolgraag willen houden en wat er straks bij moet. Nu is het belangrijkste dat er straks weer een hongerige spelersgroep staat.”