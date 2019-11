Grote onvrede en wonderdoelpunt bij ADO tijdens ‘rare avond’

Haags Sportgala 2019 Genomi­neerd voor hoogst haalbare

24 november Bij Sportcampus Zuiderpark zijn vijf grote trotters met daarop de genomineerden voor de Haagse sportprijzen onthuld. Het Haags Sportgala is op 17 december in het Circustheater. Publiek kan tot en met 7 december stemmen via www.haagssportgala-stem.nl.