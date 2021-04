Groundhopper Hans heeft ook een hart voor Haags gras: ‘Zonder kelderklasse geen Champions League’

Oh jee, het zal toch niet waar zijn? We naderen het complexje van HPSV aan de Henriëtte Roland Holstweg in het Zuiderpark. Maar het hek is dicht. En om nou bij het terrein van de Haagse Politie Sport Vereniging Sportvereniging stiekem over een hek te klimmen, is ook weer zo wat. Maar ach, waar maken we ons druk over; Hans Douw is erbij.