Grünholz haalt na drie afwijzingen én zakken voor examen trainersdiploma: ‘Beloning voor doorzetten’

Ondertussen stromen de felicitaties van alle kanten binnen. Edwin Grünholz: ,,Mooi dat zo veel mensen zo meeleven. Ik ben harstikke blij, opgelucht en trots. Dit betekent heel voor me. Ja, ik zie het zeker als een beloning voor mijn doorzettingsvermogen. Zeker nadat ik pas bij mijn vierde aanmelding werd toegelaten op de cursus.”

Daarnaast zakte Grünholz al eens voor zijn examen. Het is dan ook niet makkelijk geweest, blikt Grünholz terug. ,,Het was bizar intensief de voorbije periode. Hoofdtrainer Quick Boys in de Jack‘s League, assistent-trainer bij ADO Den Haag, de cursus coach betaald voetbal inclusief stages bij Sparta, NAC, ADO en RKC. En dat allemaal tegelijk. In diezelfde periode heb ik ook mijn HBO-certificaat jongerenwerk behaald. Mijn broer John overleed in februari dit jaar. Dat zorgde voor veel verdriet. Ik weet zeker dat hij trots op me zou zijn geweest.”

Mooi plekje

Heeft Edwin al een plek in gedachten, waar hij het diploma gaat ophangen? Grünholz: ,,Nou, in ieder geval in ons nieuwe huis, want we zitten middenin een verhuizing. Maar we gaan er op zeker een mooi plekje voor vinden. Dat hoort wel bij dit diploma. Alles wat waardevol is, is het waard om voor te knokken. Ik ben een ambitieuze jongen en dit was echt een belangrijke stap, die ik nu heb genomen.”

Het moet een bijzondere ervaring voor hem zijn en er zéker een gaan opleveren. Grünholz: ,,Ja, want er is ineens een wereld aan mogelijkheden bij gekomen. Eerst was de Jack’s League mijn plafond. Nu is dat plafond verdwenen. En waar dat in de toekomst allemaal toe kan leiden… you never know. Ik moet zeggen: het is in ieder geval een heel spannend gevoel.”

