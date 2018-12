Haags Sportgala is thuiswedstrijd voor Shelly Sterk

,,Ik vind het heel leuk om het sportgala te presenteren, zeker omdat het in het Circustheater in Scheveningen is'', vertelt de 27-jarige presentatrice. ,,Als klein meisje ging ik daar met mijn oma naar voorstellingen als de Lion King. Leuk dat die show weer draait in Scheveningen.‘’



Met een vader die voetbalde bij VCS, in haar bloeiperiode tijdens de jaren tachtig tot het 'Ajax van Den Haag' omgedoopt, is het gala waar Haagse sporters worden geëerd Sterk op het lijf geschreven. ,,Die verhalen krijg ik van mijn vader nog weleens te horen, haha. Hij heeft veel plezier gehad en komt nog weleens in actie tijdens toernooien voor niet meer bestaande teams. Het presenteren van het gala is een grappig detail, maar daardoor niet extra bijzonder. Ik heb hem natuurlijk niet meegemaakt toen hij zo goed was, of beter: zo goed als hij scheen te zijn.‘’