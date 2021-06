Haagse avonturier Huseyin Dogan terug uit Tadzjikistan: ‘Waren drie mooie maanden’

United Vansen haalt keihard uit naar ADO-be­stuur en vraagt Reijntjes en Van Steenis op te stappen

26 mei De Chinese eigenaar van ADO Den Haag is met een keiharde statement naar buiten gekomen over de situatie bij de club. United Vansen, sinds 2014 grootaandeelhouder, spreekt van een enorm probleem in de structuur van de club en wil dat interim-directeur Edwin Reijntjes en Frans van Steenis, voorzitter van de raad van commissarissen, opstappen.