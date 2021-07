Haagse deelnemer Khalid Choukoud voorspelt: ‘Olympische marathon wordt een slagveld’

Titelkandi­daat Ajax pikt keepster Isa Pothof bij laagvlie­ger Excelsior op: ‘Statistie­ken zeggen niet alles’

21 juli Van de club die voorlaatste is geëindigd in de eredivisie naar een kampioenskandidaat. Het is een opmerkelijke transfer. De overstap van doelvrouw Isa Pothof van Excelsior Rotterdam naar Ajax bewijst dat clubs naar meer kijken dan alleen naar 48 tegengoals in 20 wedstrijden.