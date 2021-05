Haagse Fahd knalt met 120 tegen een paal, maar kan toch naar de Spelen: ‘Ik maak iets van mijn leven’

TaekwondoFahd Zaouia is na een ernstig motorongeluk helemaal terug. De 23-jarige taekwondoka wil op de Olympische Spelen de eerste taekwondo-medaille ooit voor Nederland halen, maar vooral voor de Haagse Schilderswijk. ,,In deze wijk sta je vaak al 1-0 achter in de maatschappij, maar ik wil bewijzen dat je wel iets kan bereiken.”