Haagse goalgetter John de Pauw was een kleurrijke paradijsvogel met humor zo snel als zijn schot

Maurizio Ceccucci: ,,Ik heb moeite om erover te praten, maar John verdient het om eervol herdacht te worden. Hij was echt iemand in het Haagse amateurvoetbal. We gaan een jaar of 25 jaar terug, we leerden elkaar echt kennen toen we allebei bij Texas DHB zaten. Bouk Scholten haalde hem daarheen. Daarvoor was John bij TEDO, maar hij kwam van HVV Paraat. Bij Paraat kwam zijn familie vandaan, daar was zijn vader Jan ook trainer.