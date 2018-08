Haagse Handbal Dagen uitgegroeid tot toptoernooi

Grondlegger destijds was Alex Curescu, nu trainer van de mannen van Quintus, die samen met René Lier en Frank van Engelen het initiatief nam. ,,Ik wilde een sterk toernooi als voorbereiding op de competitie. De insteek was om dat met de topclubs uit de regio te doen. Door de jaren heen zijn we erin geslaagd er een internationaal toernooi van te maken met sterke ploegen uit België en Frankrijk erbij.

,,Zeker nu de Limburgse Handbal Dagen dit jaar niet doorgaan, kunnen we met trots stellen dat de Haagse Handbal Dagen het best bezette Nederlandse handbaltoernooi van dit moment is."

De wedstrijden worden gespeeld in de nieuwe sportcampus in het Zuiderpark en in de Hellashal aan de Laan van Poot. De poulewedstrijden beginnen komende zaterdag op beide locaties om 13.30 uur. De rangordewedstrijden zijn zondag in het Zuiderpark en beginnen om 10.30 uur. De finale is daar om 15.00 uur. De Haagse wethouder financiën, integratie en stadsdelen Rachid Guernaoui is bereid gevonden aankomende zondag de prijsuitreiking te verrichten.