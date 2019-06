Haagse handbalkeeper Bart met Oranje naar het EK: 'Een geweldig moment'

De ontlading was enorm. Zelden waren de Oranje-handballers zo uitzinnig van vreugde als na de overwinning op Letland. Daarmee plaatste Nederland zich voor het EK 2020. De Haagse doelman Bart Ravensbergen was één van de steunpilaren van Oranje.

De 26-jarige keeper kon het met zijn teamgenoten nauwelijks geloven. Sinds 1961 waren de Nederlandse handballers er niet meer in geslaagd een eindtoernooi te bereiken. B- en C-WK's waren er volop, maar meedoen op een evenement tussen de 'grote jongens' lukte maar niet. Met jaloerse blikken werd gekeken naar de Oranjevrouwen, die elk jaar prijzen wegsleepten op internationale toernooien. ,,Waarom wij nou niet?", viel er regelmatig in het mannenkamp te beluisteren. ,,Wij trainen toch net zo hard?"

Totdat de sterren bondscoach Erlingur Richardsson en zijn ploeg eindelijk gunstig gezind waren. Na een zenuwslopende kwalificatiepoule lukte het in de laatste partij tegen Letland plaatsing voor het EK veilig te stellen. Maar ook dat was een thriller van formaat. Oranje moest winnen, deed dat ook, maar moest vervolgens nog wachten om te horen of het tot de beste nummers 3 behoorde. Na minutenlang nagelbijten en billenknijpen, voor zowel de spelers als de supporters, kwam tenslotte van de speaker de verlossende boodschap. Het was gelukt.

Knokken

Bart Ravensbergen en zijn teamgenoten vlogen elkaar in de armen. Er werd gelachen, gehuild, gesprongen, gehost, van gekkigheid wist eigenlijk niemand wat hij moest doen. ,,Het was ook zo'n geweldig moment. Dat wachten voerde de spanning nog verder op. Gek werden we ervan. Dit wil je niemand aandoen. We hadden er ook zo naar toegeleefd. Dit is een ploeg die het in zich heeft. We hebben veel kwaliteit, maar kunnen ook voor elkaar knokken. We hebben er keihard voor getraind en heel veel voor gelaten. Dit is de beloning waarvan we alleen maar durfden te dromen."

Ravensbergen is sinds 2014 een vaste waarde in de nationale ploeg. Hij speelde zijn eerste interland tegen Kroatië en is daarna niet meer uit beeld geweest. Hij begon bij HVV'70 in Voorschoten, stapte vervolgens over naar Hellas en werd daar klaargestoomd voor het grote werk door de fameuze keeperstrainers Bart Uijtdebroek en Arold Holman.

Zijn kwaliteiten bleven niet onopgemerkt en al snel stond het Limburgse Bevo op de stoep. Een transfer naar het buitenland kon daarna niet uitblijven. Het werd Sélestat Alsace Handball in Frankrijk. Sinds vorig jaar maakte de talentrijke goalie indruk bij HSG Nordhorn-Lingen in de Bundesliga.

,,Een fantastische club waar ik me nog verder kan ontwikkelen. Wat de toekomst gaat brengen, weet ik niet. Ik geniet nog elke keer van het keepen op dit niveau en bij Oranje. Je kunt nog zoveel plannen, maar er komt toch ook altijd wat geluk bij kijken", zegt Ravensbergen, die populair is bij de jeugdige Oranjefans en zelfs na slopende duels altijd klaarstaat om handtekeningen uit te delen en op de foto te gaan.

Kwalificatieduels

Nu eerst met vakantie, uitrusten van de zware Duitse competitie én van de fysiek- en mentaal energievretende kwalificatieduels met Oranje. ,,Het zal voorlopig nog wel in mijn hoofd blijven zitten, maar dat is nooit erg als het schitterende momenten zijn. Daarna toeleven naar het EK in januari. We kunnen niet wachten."